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Опубликовано 6 сентября, 08:56

Любителей похомячить перед компьютером предупредили о неочевидных рисках для здоровья

Диетолог Круглова: Приём пищи перед компьютером ведёт к перееданию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Привычка есть за компьютером или листать ленту в смартфоне во время обеда напрямую влияет на то, сколько в итоге съест человек, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, люди хуже улавливают сигналы организма о насыщении, когда отвлекаются.

Из-за этого можно легко пропустить момент сытости и банально переесть. Кроме того, еда за экраном мешает полноценно чувствовать вкус, поэтому мы получаем меньше удовольствия и хотим съесть что-нибудь ещё с выраженным вкусом.

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«И опять же это может способствовать тому, что человек будет переедать», — отметила собеседница радио Sputnik.

Разовый ужин под сериал вряд ли испортит фигуру. Однако если сидеть в телефоне за столом входит в привычку, это неизбежно ведёт к регулярным срывам и лишним килограммам. Чтобы избежать проблем с весом, важно разделять еду и любые другие занятия, заключила эксперт.

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К слову, профилактика ожирения не сводится к простому правилу «меньше ешь и больше двигайся». Идеальная программа снижения веса должна быть персонализированной и учитывать не только массу тела, но и объём талии.

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Борис Эльфанд
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