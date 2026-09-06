Любителей похомячить перед компьютером предупредили о неочевидных рисках для здоровья

Привычка есть за компьютером или листать ленту в смартфоне во время обеда напрямую влияет на то, сколько в итоге съест человек, предупредила врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, люди хуже улавливают сигналы организма о насыщении, когда отвлекаются.

Из-за этого можно легко пропустить момент сытости и банально переесть. Кроме того, еда за экраном мешает полноценно чувствовать вкус, поэтому мы получаем меньше удовольствия и хотим съесть что-нибудь ещё с выраженным вкусом.

«И опять же это может способствовать тому, что человек будет переедать», — отметила собеседница радио Sputnik.

Разовый ужин под сериал вряд ли испортит фигуру. Однако если сидеть в телефоне за столом входит в привычку, это неизбежно ведёт к регулярным срывам и лишним килограммам. Чтобы избежать проблем с весом, важно разделять еду и любые другие занятия, заключила эксперт.

К слову, профилактика ожирения не сводится к простому правилу «меньше ешь и больше двигайся». Идеальная программа снижения веса должна быть персонализированной и учитывать не только массу тела, но и объём талии.