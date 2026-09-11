«Легко ходить до холодильника»: Почему осенью мы активнее набираем лишние килограммы

Осенью люди чаще набирают вес не только из-за изменения рациона, но и из-за смены привычного образа жизни, рассказала врач-диетолог Марият Мухина. По её словам, с наступлением холодов меняется поведение человека: прогулки на улице становятся короче, а активность снижается.

«С улицы мы перемещаемся в закрытые помещения — рестораны, кафе или домой, где очень легко ходить до холодильника», — отметила собеседница «Радио 1».

Осенью также меняется режим питания: появляется больше поводов для перекусов и менее активного времяпрепровождения. Из-за этого растёт количество потребляемых калорий. Чтобы избежать набора веса, эксперт посоветовала сохранять физическую активность и следить за рационом даже в холодное время года.