«Изжога, вздутие, гастрит»: Россиян предупредили об опасности любимого напитка

Привычка заменять завтрак фруктовыми смузи и соками может обернуться избытком сахаров в рационе и повысить риск жировой болезни печени, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По её словам, сахара из таких напитков быстро усваиваются, а регулярный избыток углеводов способствует накоплению жира.

«Фруктовые кислоты натощак агрессивно действуют на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая изжогу, вздутие или гастрит», — заявила эксперт в беседе с «Абзацем».

По её оценке, представление о безусловной пользе фруктовых продуктов нередко заставляет сторонников ЗОЖ злоупотреблять ими. Врач связала длительное избыточное потребление фруктозы с риском накопления жира в печени и развития инсулинорезистентности.

Ранее гастроэнтеролог посоветовал пить свежевыжатый сок во время завтрака или после еды, ограничиваясь порцией около 150–200 миллилитров. При этом цельный фрукт он назвал предпочтительным вариантом: сохранённая клетчатка помогает дольше чувствовать сытость и замедляет усвоение сахаров.