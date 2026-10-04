«Нарушение санитарных норм»: Насколько опасна для человека кишечная палочка в еде

Бактерии группы кишечных палочек в готовой еде могут указывать на нарушения санитарии, однако не обязательно вызывают болезнь, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Владимир Неронов.

«Бактерии группы кишечных палочек сами по себе не всегда означают тяжёлое заболевание. Однако их наличие в готовом продукте говорит о возможном нарушении санитарных норм на одном из этапов производства», — объяснил собеседник «Газеты.ru».

Причиной загрязнения могут стать недостаточный прогрев, неправильное хранение или попадание микроорганизмов во время приготовления. По внешнему виду блюда обнаружить бактерии невозможно — для этого нужны лабораторные исследования. После заражённой пищи возможны боль в животе, тошнота, рвота, диарея и температура.

Тяжесть состояния зависит от вида и количества микроорганизмов, а также здоровья человека. Особенно уязвимы дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы снизить вероятность заражения, эксперт рекомендовал тщательно готовить мясо, соблюдать гигиену рук и не оставлять готовые блюда надолго при комнатной температуре.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать свежую рыбу и приготовить вкусное блюдо. К примеру, золотистая корочка не гарантирует, что рыба безопасна: внутри кусок может оставаться сырым.