«Нарушение санитарных норм»: Насколько опасна для человека кишечная палочка в еде
Врач: Неронов: Кишечная палочка в готовой еде не всегда бьёт по здоровью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бактерии группы кишечных палочек в готовой еде могут указывать на нарушения санитарии, однако не обязательно вызывают болезнь, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Владимир Неронов.
«Бактерии группы кишечных палочек сами по себе не всегда означают тяжёлое заболевание. Однако их наличие в готовом продукте говорит о возможном нарушении санитарных норм на одном из этапов производства», — объяснил собеседник «Газеты.ru».
Причиной загрязнения могут стать недостаточный прогрев, неправильное хранение или попадание микроорганизмов во время приготовления. По внешнему виду блюда обнаружить бактерии невозможно — для этого нужны лабораторные исследования. После заражённой пищи возможны боль в животе, тошнота, рвота, диарея и температура.
Тяжесть состояния зависит от вида и количества микроорганизмов, а также здоровья человека. Особенно уязвимы дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы снизить вероятность заражения, эксперт рекомендовал тщательно готовить мясо, соблюдать гигиену рук и не оставлять готовые блюда надолго при комнатной температуре.
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