После сальмонеллёза у сотрудников в «Ленте» нашли продление сроков годности мяса

В гипермаркете «Лента» в Улан-Удэ выявили нарушения ветеринарного законодательства после того, как у сотрудников магазина обнаружили сальмонеллёз. Проверку провело управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Речь идёт о гипермаркете на проспекте Автомобилистов, 4а/1. Специалисты изучили поступление продукции животного происхождения и оформление ветеринарных документов в федеральной системе «Меркурий».

Проверка показала, что магазин не обеспечивал своевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов на поступавшую продукцию. Кроме того, специалисты обнаружили случаи искусственного продления сроков годности мясных полуфабрикатов из говядины.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, в одном из случаев из охлаждённой говядины со сроком годности до 16 сентября оформили полуфабрикат со сроком хранения уже до 17 сентября.

По данным проекта, у магазина также числилось более 500 незакрытых ветеринарных документов на свинину, перепелиные яйца, сосиски и другую продукцию.

В Россельхознадзоре предупреждают, что искусственное увеличение сроков реализации мясной продукции может приводить к её порче и создавать условия для размножения патогенных бактерий.

По итогам проверки гипермаркету объявили предостережение.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом отравлении в Бурятии, после которого в производственном цехе обнаружили грубые санитарные нарушения. Тогда деятельность предприятия была приостановлена, а у части заболевших диагностировали сальмонеллёз.