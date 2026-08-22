Не ждите запаха! Почему нужно менять полотенца на кухне каждый день

Кухонные полотенца лучше отправлять в стирку каждый день, а при активном использовании — после каждого применения. Влажная ткань быстро превращается в среду для размножения бактерий и способна разносить их по посуде и рабочим поверхностям, рассказала микробиолог Лестерского университета Примроуз Фристоун, пишет Daily Mail.

Особенно рискованно использовать одно и то же полотенце одновременно для рук, посуды, столешницы и уборки пролитой жидкости. Так на ткани могут оказаться кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк и другие микроорганизмы, которые затем легко переносятся на продукты и кухонные принадлежности.

В одном из исследований полотенцами протирали разделочные доски после приготовления сырой курицы, заражённой сальмонеллой. В результате бактерию обнаружили на 90% использованных тканей. Другая работа показала присутствие золотистого стафилококка на домашних кухонных полотенцах.

Большое значение имеет и то, как ткань сушат. Если мокрое полотенце скомкать и оставить лежать, бактерии получают подходящие условия для размножения. В лабораторном эксперименте после 24 часов сушки в расправленном виде количество микроорганизмов оказалось примерно в тысячу раз меньше, чем на ткани, оставленной скомканной.

Фристоун советует полностью просушивать полотенце после намокания и стирать его как минимум раз в сутки. Если ткань использовалась при работе с сырым мясом или для удаления особенно грязных пятен, безопаснее заменить её сразу, а для таких поверхностей можно применять одноразовые салфетки.

Для тщательной обработки эксперт рекомендует горячую стирку с моющим средством. При ручной очистке сначала следует удалить остатки пищи и загрязнений, а после стирки хорошо высушить ткань. Горячая глажка также позволяет значительно уменьшить количество оставшихся микроорганизмов.

Ранее химик объяснил Life.ru, почему даже постиранные полотенца могут сохранять неприятный затхлый запах. Причиной становятся микроорганизмы и образуемая ими биоплёнка, особенно если влажная ткань долго сохнет или в её волокнах накапливаются остатки моющих средств.