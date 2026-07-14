Запах не исчезнет даже после стирки: Химик дал совет, как правильно очистить полотенца

Полотенца нередко приобретают неприятный затхлый запах даже после стирки, особенно в тёплое время года. Источником проблемы становятся не ткань и не остатки порошка, а микроорганизмы, которые активно размножаются в волокнах материала между использованиями. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

После использования на ткани остаются влага, частицы кожи, кожное сало и другие органические вещества. Они становятся питательной средой для бактерий и микроскопических грибов. Чем выше температура и влажность воздуха, тем быстрее размножаются микроорганизмы. Если полотенце долго остаётся влажным, особенно в ванной комнате с плохой вентиляцией, на ткани постепенно накапливаются продукты жизнедеятельности бактерий, которые и становятся причиной характерного затхлого или кисловатого запаха.

Современные режимы стирки часто выполняются при температуре 30–40 градусов, что позволяет сохранить цвет и структуру ткани, но не обеспечивает полного удаления микробной биоплёнки. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

По словам специалиста, обычная стирка не всегда полностью решает проблему. Микробная биоплёнка представляет собой слой микроорганизмов и органических веществ, который закрепляется на волокнах ткани. После стирки часть бактерий удаляется, однако оставшиеся микроорганизмы продолжают размножаться, поэтому неприятный запах быстро возвращается.

Ещё одной причиной могут стать остатки кондиционера для белья и избыток моющего средства. Они накапливаются между волокнами ткани, удерживают влагу и замедляют высыхание полотенец. По этой же причине плотные махровые полотенца обычно начинают неприятно пахнуть быстрее, чем изделия из более тонких тканей.

Источником запаха нередко становится и сама стиральная машина. Если в барабане, уплотнительной манжете или отсеке для порошка накопились загрязнения и биоплёнки, микроорганизмы снова попадают на вещи. В результате полотенца могут приобрести неприятный запах сразу после стирки, даже если используется качественное моющее средство.

Эксперт рекомендует полностью просушивать полотенца после каждого использования, развешивая их в расправленном виде, чтобы ткань хорошо проветривалась. Стирать полотенца лучше отдельно от обычной одежды и периодически использовать более высокие температуры, если это допускает производитель. Кроме того, важно регулярно очищать стиральную машину и не превышать рекомендованную дозировку моющих средств.

Ранее Life.ru рассказывал, что неправильная эксплуатация стиральной машины может значительно сократить срок её службы. На долговечность техники влияют перегрузка барабана, неправильный выбор режима стирки и отсутствие регулярной очистки фильтра, лотка для порошка, резинового уплотнителя и самого барабана.