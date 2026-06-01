Россиян призвали не оставлять фумигатор в розетке на всю ночь ради заботы о рыбках и котах

Действующие вещества электрических фумигаторов — синтетические пиретроиды, такие как трансфлутрин, праллетрин, эмпентрин и другие, — воздействуют на нервную систему насекомых, вызывая их паралич и гибель. Однако при длительном или неправильном использовании эти соединения способны влиять и на организм человека. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Принцип работы фумигатора заключается в нагреве пластины или ёмкости с жидким инсектицидом. Активное вещество испаряется и создаёт в помещении определённую концентрацию паров.

В проветриваемой комнате площадью от 15 квадратных метров и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого человека минимальны. В маленькой комнате с закрытыми окнами, где фумигатор работает всю ночь, концентрация инсектицида может достигать опасных значений. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Кому стоит соблюдать особую осторожность

Детский организм значительно чувствительнее к воздействию фумигаторов. Дыхательные пути детей уже, а площадь лёгких на килограмм массы тела больше, чем у взрослых. Поэтому при одинаковой концентрации инсектицида ребёнок получает относительно большую дозу вещества. По этой причине в детской комнате не рекомендуется использовать фумигатор постоянно.

С осторожностью применять такие устройства следует людям с бронхиальной астмой, аллергией и повышенной химической чувствительностью. Даже кратковременное воздействие может спровоцировать кашель, раздражение слизистых оболочек, головную боль и тошноту. Длительное вдыхание паров в плохо проветриваемом помещении способно вызвать более серьёзные реакции, вплоть до нарушений в работе центральной нервной системы.

Не стоит забывать и о домашних питомцах, особенно о рыбках и птицах. По словам специалиста, инсектицид может оседать плёнкой на поверхности воды в аквариуме и ухудшать газообмен. У птиц с их чувствительной дыхательной системой даже кратковременное воздействие паров может привести к отёку дыхательных путей. Кошки также более чувствительны к пиретроидам, чем люди, из-за особенностей обмена веществ. Перед использованием фумигатора питомцев рекомендуется вывести из помещения, а аквариум плотно накрыть.

Как использовать фумигатор безопасно

При выборе устройства важно обращать внимание на состав и маркировку. В России наиболее распространены фумигаторы на основе трансфлутрина, праллетрина и эмпентрина. Некоторые производители выпускают линейки с пометками «для детей» или «0+», однако это не означает полной безвредности. Даже такие средства следует использовать строго по инструкции.

Эксперт рекомендует включать прибор за 30–60 минут до сна, располагая его не ближе одного метра от кровати, а затем отключать на ночь. После использования помещение желательно проветрить.

Существуют и альтернативные способы борьбы с насекомыми. Например, ультразвуковые устройства, которые отпугивают, а не уничтожают комаров. Они считаются более безопасными, хотя их эффективность обычно ниже. Для снижения химической нагрузки также можно использовать эфирные масла розмарина, лемонграсса, гвоздики или цитронеллы. Однако они действуют лишь вблизи источника, быстро выветриваются и сами способны вызывать аллергические реакции.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях дирофиляриоза в Курской и Орловской областях — ранее заболевание там практически не регистрировалось. Инфекцию распространяют комары, которые переносят личинки паразитов и могут заражать людей через укусы.