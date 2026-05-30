Черви атакуют глаза: южная зараза пробралась в два региона России

Роспотребнадзор сообщил о подтверждённых случаях дирофиляриоза в Курской и Орловской областях, где заболевание ранее не фиксировалось. До этого инфекция в основном регистрировалась в южных регионах страны.

Заражение происходит через укусы комаров, переносящих личинки паразитов. После попадания в организм они постепенно развиваются и могут достигать зрелой стадии, перемещаясь по тканям. Иногда паразиты обнаруживаются в подкожной клетчатке, слизистых оболочках и даже в области глаз, что делает лечение возможным только хирургическим способом.

Для профилактики гражданам рекомендуют использовать средства защиты от насекомых, устанавливать москитные сетки и применять электрофумигаторы, а также следить за здоровьем домашних животных.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что единичные случаи дирофиляриоза фиксируются в России ежегодно, однако признаков роста заболеваемости не наблюдается. Показатели остаются в пределах среднемноголетних значений, а осложнений у пациентов не выявлено.