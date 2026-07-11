Стиральная машина умирает раньше срока: Life.ru узнал привычки, которые её убивают

Срок службы стиральной машины зависит от объёма загружаемого белья, выбора программ, регулярности очистки фильтра, лотка, уплотнителя и барабана. Об этом Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

По словам специалиста, неправильная эксплуатация приводит к ускоренному износу деталей и снижению эффективности работы техники. Стиральная машина может выходить из строя из-за постоянной перегрузки барабана. Когда белья слишком много, увеличивается давление на подшипники, амортизаторы, приводной ремень и двигатель — это может привести к поломке. Однако регулярно запускать машину почти пустой тоже не стоит: растёт количество циклов стирки, а вместе с ним — расход воды, электроэнергии и общий износ техники. К таким же последствиям ведёт использование максимальной температуры и чрезмерно длительных циклов без необходимости.

Ещё одна ошибка — использовать короткие программы для сильно загрязнённого белья. Одежда не успевает качественно очиститься, поэтому владельцы запускают повторную стирку. В результате машина работает чаще, чем могла бы при правильно выбранном режиме по типу ткани и степени загрязнения.

Количество моющего средства тоже влияет на состояние техники. Избыток порошка или геля не влияет на эффективность очищения одежды, однако их остатки оседают в лотке, патрубках и сливной системе, образуют налёт и создают риски для появления плесени и неприятного запаха. Помимо этого, не следует использовать порошок для ручной стирки: он обильно пенится и может нарушить работу машины.

После каждой стирки стоит протирать резиновый уплотнитель люка. Под ним часто остаются вода, ворс и мелкий мусор, из-за которых появляется плесень. Раз в один-два месяца полезно запускать цикл очистки барабана или стирку без белья при высокой температуре со специальным средством для удаления накипи и загрязнений. Если вода жёсткая, такую очистку следует проводить чаще.

Вместе с этим важно очищать фильтр сливного насоса каждые два–три месяца. Если он забит, вода уходит хуже, а техника работает с повышенной нагрузкой. Лоток для моющих средств достаточно промывать тёплой водой раз в месяц, чтобы удалить остатки порошка и налёт.

«О том, что стиральная машина работает с повышенной нагрузкой или нуждается в обслуживании, говорят сильная вибрация при отжиме, шум, металлический скрежет, увеличение времени стирки, медленный слив, неприятный запах из барабана или появление воды под машиной», — добавила эксперт.

Если после стирки на белье остаются следы порошка, а в барабане или лотке появляется слизистый налёт, это тоже признак, что технику пора очищать.

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