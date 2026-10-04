Россиянам дали советы, как выбрать свежую рыбу и приготовить вкусное блюдо

Золотистая корочка не гарантирует, что рыба безопасна: внутри кусок может оставаться сырым, сохраняя бактерии, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. По её словам, неприятный запах, липкая поверхность и мутные глаза — признаки несвежести.

Термическая обработка такую рыбу уже не спасёт. Выбирать её нужно посоветовала в проверенных торговых точках, где продукция проходит ветеринарный контроль. Замороженную тушку следует размораживать в холодильнике. Ускорять процесс тёплой водой или оставлять продукт оттаивать на столе не рекомендуется. После разморозки в холодильнике приготовить рыбу нужно в течение 12–24 часов.

Если продукт не планируют использовать в ближайшее время, её лучше сразу разделить на порции и заморозить. При хранении рыбу необходимо отделять от готовой еды, чтобы избежать перекрёстного загрязнения. Для приготовления важно нарезать рыбу небольшими кусками и жарить под крышкой не менее десяти минут. При варке столько же времени следует отсчитывать с момента закипания, пояснила собеседница RT.

Ранее Life.ru объяснил, почему охлаждённая рыба не всегда лучше замороженной. Шоковая заморозка вскоре после вылова помогает сохранить качество продукта, тогда как охлаждённая рыба может несколько дней провести в перевозке и на складах.