Лосось, сельдь или сардина? Врач назвала рыбу с самым ценным составом
Гастроэнтеролог назвала лосось одним из лидеров по содержанию омега-3
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Лосось можно считать одним из наиболее ценных видов рыбы по сочетанию омега-3 жирных кислот, белка, витаминов и микроэлементов. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
При этом врач подчеркнула, что назвать один вид рыбы самым полезным невозможно. У разных сортов отличается состав, поэтому рацион лучше делать разнообразным.
Лосось Кашух выделила за высокое содержание омега-3 жирных кислот EPA и DHA. Кроме того, в нём есть белок, витамины D и B12, а также селен. По словам специалиста, эта рыба накапливает относительно немного ртути.
«Омега-3 жирные кислоты участвуют в работе сердца, сосудов и нервной системы. Особое значение имеют EPA и DHA, которые человек получает преимущественно из жирной морской рыбы», — объяснила гастроэнтеролог.
Хорошими источниками этих кислот врач также назвала сельдь, сардины и скумбрию. По питательной ценности сельдь и сардины, по её словам, вполне способны конкурировать с лососем благодаря высокому содержанию белка и омега-3.
У сардин есть дополнительное преимущество: их часто едят целиком вместе с размягчёнными косточками. Благодаря этому они становятся ещё и источником кальция. Атлантическую скумбрию Кашух также назвала полезным дополнением к рациону.
Ранее Life.ru рассказывал, что сардины могут стать доступным источником белка и омега-3 для регулярного рациона. Диетолог Ольга Редина отмечала, что эта рыба сочетает полезные жиры, белок и витамины, а сардины с размягчёнными косточками дополнительно обеспечивают организм кальцием.
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