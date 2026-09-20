Лосось, сельдь или сардина? Врач назвала рыбу с самым ценным составом

Лосось можно считать одним из наиболее ценных видов рыбы по сочетанию омега-3 жирных кислот, белка, витаминов и микроэлементов. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

При этом врач подчеркнула, что назвать один вид рыбы самым полезным невозможно. У разных сортов отличается состав, поэтому рацион лучше делать разнообразным.

Лосось Кашух выделила за высокое содержание омега-3 жирных кислот EPA и DHA. Кроме того, в нём есть белок, витамины D и B12, а также селен. По словам специалиста, эта рыба накапливает относительно немного ртути.

«Омега-3 жирные кислоты участвуют в работе сердца, сосудов и нервной системы. Особое значение имеют EPA и DHA, которые человек получает преимущественно из жирной морской рыбы», — объяснила гастроэнтеролог.

Хорошими источниками этих кислот врач также назвала сельдь, сардины и скумбрию. По питательной ценности сельдь и сардины, по её словам, вполне способны конкурировать с лососем благодаря высокому содержанию белка и омега-3.

У сардин есть дополнительное преимущество: их часто едят целиком вместе с размягчёнными косточками. Благодаря этому они становятся ещё и источником кальция. Атлантическую скумбрию Кашух также назвала полезным дополнением к рациону.

Ранее Life.ru рассказывал, что сардины могут стать доступным источником белка и омега-3 для регулярного рациона. Диетолог Ольга Редина отмечала, что эта рыба сочетает полезные жиры, белок и витамины, а сардины с размягчёнными косточками дополнительно обеспечивают организм кальцием.