Рецепты из рыбы: уха, рыба под маринадом, консервы Оглавление Как выбрать рыбу для рецептов Уха из рыбы — классический рецепт Рыба под маринадом Домашние рыбные консервы Рулет с рыбой и лавашом Хе из рыбы по-корейски Салат из рыбы Котлеты из рыбы Пирог с рыбой FAQ — частые вопросы Рецепты из рыбы на любой случай: классическая уха, рыба под маринадом, домашние консервы, хе, рулеты с лавашом и другие блюда — в материале Life.ru. Рецепты из рыбы: уха, рыба под маринадом, консервы. Вкусно и просто. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыба — один из самых универсальных продуктов на кухне: из неё можно сварить наваристый суп, замариновать, засолить или превратить в сытную выпечку. Собрали топ-8 рецептов из рыбы на любой случай — от классической ухи до рулета с лавашом и домашних консервов.

Как выбрать рыбу для рецептов

Правильный выбор рыбы для любого блюда — главный этап в приготовлении, ведь от этого зависит не только вкус, но безопасность. Ориентироваться нужно в первую очередь на свежесть, а также вид (речная, морская, красная) и назначение.

Начнём как раз со свежести, которую можно определить по внешним признакам. У свежей рыбы глаза прозрачные и выпуклые, жабры ярко-красные, чешуя блестящая и плотно прилегает к тушке, запах нейтральный, «морской» или речной, без резкой горечи. Консистенция рыбы должна быть такой, что при надавливании пальцем мякоть быстро восстанавливает форму. Если остаётся вмятина — рыба уже не первой свежести.

При покупке обращайте внимание также на упаковку — она должна быть герметичной, без больших ледяных кристаллов внутри. Наличие последних свидетельствует о том, что рыба несколько раз размораживалась и снова замораживалась. И, конечно, не стоит в погоне за выгодой покупать продукцию в сомнительных местах.

Что касается вида рыбы, ориентируйтесь на то, что именно вы планируете приготовить. Для ухи лучше брать не слишком жирную рыбу с чистым вкусом: судака, окуня, ерша, сига. Для котлет подойдёт плотная рыба без обилия мелких костей: треска, минтай, хек, судак. Для хе нужна плотная, не рыхлая рыба: щука, сазан, толстолобик, форель. Для пирога и рулета хорошо работают лососёвые (сёмга, горбуша) либо белая рыба с выраженным вкусом (судак, зубатка). Для консервов лучше брать рыбу с плотным мясом: скумбрию, сардину, ставриду, толстолобика.

Уха из рыбы — классический рецепт

Рецепт классической ухи. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начнём наш топ рецептов из рыбы с классики — ухи. Она получается особенно ароматной, если варить её из двух видов рыбы — белой и речной: так вкус становится глубже, а бульон — насыщеннее. Больше вариаций найдётся в нашей подборке советских рецептов ухи.

Порции: 4

Время готовки: 1 час 10 минут

Ингредиенты: 500 г рыбы (судак, окунь); 1 л воды; 2 картофелины; 1 морковь; 1 луковица; лавровый лист; перец горошком; соль; зелень.

Приготовление: рыбу разделайте, удалите жабры, залейте холодной водой и доведите до кипения. Обязательно снимите пену — так бульон останется прозрачным. Варите 20–30 минут на слабом огне, затем процедите, а рыбу отделите от костей. В бульон добавьте нарезанные картофель, морковь и лук, варите до мягкости овощей. Верните кусочки рыбы, посолите, добавьте специи и варите ещё 5–7 минут. В конце всыпьте рубленую зелень и дайте настояться под крышкой 10–15 минут — это раскроет аромат.

Рыба под маринадом

Рыба под маринадом — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следующим рецептом на очереди будет рыба под маринадом. В маринаде она становится нежной, а её вкус — насыщенным после пары часов настаивания: овощи и томатная паста дают приятную кислинку, а специи — яркий аромат.

Порции: 4

Время готовки: 50 минут + 2 часа на настаивание

Ингредиенты: 500 г трески или хека; 1 морковь; 1 луковица; 3 ст. л. томатной пасты; 2 ст. л. растительного масла; стакан воды или рыбного бульона; соль, сахар (по 1 ч. л.); перец горошком; лавровый лист.

Приготовление: рыбу нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите, обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до лёгкой корочки. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите, обжарьте до мягкости, добавьте томатную пасту и прогрейте 2–3 минуты. Влейте воду или бульон, добавьте сахар и специи, тушите 5–7 минут. Выложите рыбу в сотейник, залейте маринадом и тушите под крышкой 20–25 минут либо запекайте в духовке при 180 °C. Обязательно дайте настояться минимум 2 часа, а лучше в течение всей ночи — так вкус станет глубже.

Домашние рыбные консервы

Домашние рыбные консервы — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Любите рыбные консервы? Вы можете приготовить их дома! Домашние консервы выходят сочными, если долго томить рыбу в масле при невысокой температуре: так волокна становятся мягкими, а вкус — плотным и насыщенным.

Выход: ~3 банки по 0,5 л.

Время готовки: томление 1–1,5 часа в автоклаве или 3,5–4 часа в духовке + 30 минут подготовки.

Ингредиенты: 1 кг скумбрии или сардины; 1,5 ст. л. соли; перец горошком; лавровый лист; 200–300 мл растительного масла.

Приготовление в духовке: рыбу разберите на куски, посолите и оставьте на 1–2 часа. Стерилизованные банки наполните рыбой, добавьте специи, залейте маслом так, чтобы оно покрывало рыбу. Банки прикройте крышками (не закручивайте плотно) и поставьте в холодную духовку. Разогрейте до 120–130 °C и томите 3,5–4 часа — кипение должно быть слабым. После томления дайте банкам немного остыть, а после закатайте, переверните, укутайте до полного остывания. Храните в холодильнике 1–2 месяца и утилизируйте сразу, как только есть признаки того, что блюдо испортилось.

Приготовление в автоклаве: подготовьте рыбу и банки так же, как в предыдущем рецепте. Важно: до края банки должно оставаться 1,5–3 см воздушной прослойки. Герметично закатайте банки. Поместите банки в автоклав. Залейте водой так, чтобы она была на 2–3 см выше уровня банок. Закройте крышку, затяните гайки. Накачайте давление, затем нагрейте автоклав, не превышая 110–120 °C. Томите в течение 30–60 минут. После сигнала таймера отключите нагрев и дайте автоклаву полностью остыть, и только после доставайте банки. Готовым консервам необходимо настояться в течение 2–3 недель.

Рулет с рыбой и лавашом

Рецепт рыбы в лаваше. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лаваш — универсальный продукт, с его помощью можно сделать в том числе и рулет с рыбой. Это быстрая закуска, которая лучше держит форму после охлаждения: лаваш пропитывается соками, а начинка становится плотной и удобной для нарезки.

Порции: 4–6

Время готовки: 20 минут + 1–2 часа в холодильнике

Ингредиенты: 2–3 листа тонкого лаваша; 300 г филе (лосось или треска); 150 г творожного или сливочного сыра; 1 огурец; пучок зелени; соль, перец.

Приготовление: лаваш смажьте сыром, который работает как связующая основа. Филе нарежьте мелкими кубиками или разомните вилкой, посолите и поперчите. Огурец нарежьте тонкими брусочками, зелень мелко порубите. Выложите начинку слоями: рыба, огурец, зелень. Аккуратно сверните плотный рулет, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои «схватились». Перед подачей нарежьте ломтиками по 2–3 см — так закуска будет держать форму.

Хе из рыбы по-корейски

Хе из рыбы по-корейски — простой и вкусный рецепт дома. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё один рецепт с маринованной рыбой — хе по-корейски. Это пряное блюдо, яркий вкус которого раскрывается после длительного маринования, а горячее масло помогает специям отдать аромат.

Порции: 4

Время готовки: 30 минут подготовки + 4–6 часов маринования (лучше на ночь)

Ингредиенты: 500 г плотной рыбы (щука, сазан или форель); 3–4 ст. л. 9% уксуса; 1 ч. л. соли; 2 ч. л. сахара; 1 ч. л. молотого кориандра; красный острый перец по вкусу; 1 небольшая луковица; 2–3 зубчика чеснока; 3–4 ст. л. растительного масла.

Приготовление: рыбу очистите и нарежьте тонкими ломтиками толщиной 0,5–1 см. Смешайте с солью и уксусом, уберите в холодильник на 30–60 минут — так уйдёт лишняя влага и начнётся маринование. Лук нарежьте тонкими полукольцами — половину обжарьте, половину оставьте свежим. Чеснок измельчите. Смешайте рыбу с кориандром, сахаром и красным перцем. К рыбе добавьте свежий и обжаренный лук, перемешайте, а после всыпьте чеснок и влейте соевый соус. Снова всё перемешайте, накройте и уберите в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь.

Салат из рыбы

Салат из рыбы — простой и вкусный рецепт дома. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С рыбой можно сделать даже салат! Такое блюдо получается сытным за счёт яиц и ярким по вкусу благодаря зелёному луку, который добавляет свежести и лёгкой остроты.

Порции: 3–4

Время готовки: 25 минут

Ингредиенты: 1 банка рыбы в собственном соку (сайра или сардина); 3 яйца; пучок зелёного лука; 3–4 ст. л. майонеза или йогурта; соль, перец.

Приготовление: яйца сварите вкрутую (8–10 минут после закипания), остудите и нарежьте кубиками. Рыбу разомните вилкой и слейте лишнюю жидкость. Зелёный лук мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом или йогуртом, приправьте солью и перцем. Дайте салату настояться 20–30 минут в холодильнике — так вкусы соединятся и станут ярче.

Котлеты из рыбы

Рыбные котлеты — простой рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Volgutova

Ещё один рецепт с рыбой — это котлеты. Они получатся сочными, если добавить размоченный хлеб и не перемалывать фарш слишком мелко: так кусочки рыбы сохраняют текстуру и делают котлеты более плотными.

Порции: 4 (8–10 котлет)

Время готовки: 40–50 минут

Ингредиенты: 500 г филе (треска, минтай или хек); 1 яйцо; 100 г белого хлеба (замочить в молоке и отжать); 1 луковица; соль, перец; панировочные сухари; масло для жарки.

Приготовление: лук мелко нарежьте и слегка обжарьте до прозрачности — это уберёт резкость. Рыбу и хлеб измельчите в фарш, но не до состояния пасты. Добавьте яйцо, обжаренный лук, соль и перец, тщательно вымешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях — панировка поможет сохранить сок внутри. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой ещё 5–7 минут либо в духовке при 180 °C.

Пирог с рыбой

Вкуснейший пирог с рыбой — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Caroline Rougemont

Кто не любит пироги, а если это ещё и пирог со вкусной рыбой, так вообще объедение. Он хорош тем, что получается сытным и красиво смотрится на столе с золотистой корочкой. Сочетание нежного теста и сочной начинки нравится и взрослым, и детям.

Порции: 6–8

Время готовки: 1 час 20 минут

Ингредиенты для теста: 400 г муки; 200 г сливочного масла; 1 яйцо; 100 мл холодной воды; щепотка соли.

Для начинки: 500 г рыбы (сёмга или судак); 1 луковица; 2 варёных яйца; пучок зелени; соль, перец.

Приготовление: муку смешайте с холодным маслом до состояния крошки, добавьте яйцо, воду и соль, быстро замесите тесто. Разделите на две части (одна чуть больше), уберите в холодильник на 15–20 минут — охлаждённое тесто легче раскатывать, и оно меньше садится при выпечке. Для начинки рыбу нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами, зелень порубите, всё смешайте, посолите и поперчите. Раскатайте большую часть теста, выложите на противень или в форму, распределите начинку, сверху разложите ломтики варёных яиц. Накройте второй частью теста, защипните края, сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте верх взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте при 180–200 °C 35–45 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой — так он лучше сохранит форму и не раскрошится.

FAQ — частые вопросы

Как правильно сварить уху из рыбы?

Варите рыбу в холодной воде, снимайте пену, не перегружайте специями. Сначала сделайте бульон, процедите, затем добавьте овощи и в конце — кусочки рыбы. Дайте настояться под крышкой 10–15 минут.

Как приготовить рыбу под маринадом классическим способом?

Обжарьте рыбу, отдельно приготовьте маринад из лука, моркови и томатной пасты с водой или бульоном, тушите всё вместе под крышкой либо запекайте. Дайте настояться — вкус станет глубже.

Можно ли закрыть рыбные консервы дома без автоклава?

Можно, но только с длительной термической обработкой в духовке или на водяной бане и при условии хранения в холодильнике. ⚠ Точное время — см. факт-чек выше, требует проверки. Срок хранения — 1–2 месяца.

Как приготовить хе из рыбы по-корейски?

Нарежьте рыбу тонкими ломтиками, замаринуйте в уксусе с солью, добавьте овощи и специи, залейте горячим маслом и оставьте в холодильнике минимум на 4–6 часов.

Какую рыбу лучше использовать для котлет?

Выбирайте рыбу с плотным филе и минимумом мелких костей: треску, минтай, хек, судака. Так котлеты будут сочными и однородными.

Авторы Андрей Ананьев