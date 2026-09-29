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Опубликовано 29 сентября, 12:21

Кишечная палочка и микробы: 4 блюда из пивной Розенбаума провалили проверку

В 4-х блюдах «Толстого фраера» Розенбаума в Петербурге нашли кишечную палочку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В четырёх из пяти проверенных блюд из петербургских пивных сети «Толстый фраер» композитора и поэта Александра Розенбаума обнаружили кишечную палочку. Такие результаты лабораторного исследования опубликовал проект SHOT ПРОВЕРКА. Сама сеть с выводами проверки не согласилась.

Для экспертизы журналисты отобрали селёдку под шубой, оливье, скумбрию холодного копчения, бургер с рваной свининой и сборную мясную солянку. Нарушений, по данным проекта, не выявили только в последнем блюде.

В четырёх остальных пробах обнаружили кишечную палочку и повышенное микробное загрязнение. Наиболее серьёзное превышение зафиксировали в бургере с рваной свининой — заявленный показатель оказался выше нормы в пять раз.

Пищевой технолог связал возможное загрязнение с нарушениями санитарии при приготовлении и хранении еды. Среди вероятных причин он назвал грязные руки и рабочие поверхности, использование загрязнённых ножей и досок, а также перекрёстное загрязнение продуктов.

На официальном сайте «Толстого фраера» сеть позиционирует себя как работающую более 20 лет. Один из петербургских ресторанов расположен на 8-й линии Васильевского острова.

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Ранее сообщалось, что в петербургской пивной сети «Толстый фраер» Александра Розенбаума нашли грязь, липкие поверхности и возможные нарушения пожарной безопасности. На окнах решётки, эвакуационный выход заставлен и закрыт. Управляющая также отказалась показать проверяющим огнетушитель.

То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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