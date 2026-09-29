Грязь, закрытый эвакуационный выход и тревожная кнопка: SHOT ПРОВЕРКА нагрянула в пивную Розенбаума

В одной из петербургских пивных сети «Толстый фраер» композитора и поэта Александра Розенбаума обнаружили грязь, пыль и возможные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает проект SHOT ПРОВЕРКА.

В сети «Толстый фраер» нашли антисанитарию и нарушения пожарной безопасности. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Во время проверки авторы проекта обратили внимание на липкие поверхности и загрязнения в зале. Кроме того, на окнах были установлены решётки, а эвакуационный выход оказался заставлен и закрыт.

Отдельные вопросы возникли к противопожарному оснащению заведения. Когда ведущая попросила показать огнетушитель, управляющая отказалась это сделать.

После дальнейших вопросов сотрудница пивной нажала тревожную кнопку. На место приехала охрана, после чего проверка продолжилась уже в их присутствии.

Сеть «Толстый фраер» работает в Петербурге более 20 лет. Она была открыта в 2003 году Александром Розенбаумом и его партнёром Надеждой Любиной, а название получила в честь одной из популярных песен композитора.

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