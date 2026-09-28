В кефире «Кубанская Бурёнка» выявили нарушения по содержанию дрожжей

Кефир «Кубанская Бурёнка» жирностью 2,5% производства АО «ВБД» не соответствовал требованиям технического регламента по показателям содержания дрожжей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на результаты проверки продукции, выпущенной на предприятии в Тимашевске Краснодарского края.

По данным проекта, отклонения выявили по двум показателям — «дрожжи» и «дрожжи на конец срока годности». Дрожжи являются частью нормальной микрофлоры кефира, однако их количество должно находиться в установленных пределах. Отклонение от нормативов может свидетельствовать о нарушениях технологии производства или условий хранения.

SHOT ПРОВЕРКА утверждает, что по итогам проверки Роспотребнадзор объявил АО «ВБД» предостережение и потребовал обеспечить соответствие выпускаемой молочной продукции требованиям технических регламентов.

«Кубанскую Бурёнку» выпускает Тимашевский молочный комбинат АО «ВБД». На предприятии производят молоко, кефир, сметану, творог и другую молочную продукцию.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении листерии и кишечной палочки в мясной продукции татарстанского комбината «РМ Агро». По данным издания, опасные микроорганизмы выявили в продукции, поступившей сразу в пять российских регионов. С начала 2026 года предприятие получило семь предостережений от Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а нарушения фиксировались в том числе в отдельных партиях говядины.