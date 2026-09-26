«Олд скуф» подвёл: Директора казанского бара оштрафовали за неизвестные настойки

Директора одного из баров Казани оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу алкоголя неизвестного происхождения. Среди изъятых напитков оказались настойки с названиями «Олд скуф», «13 друзяшек» и «21+ уже можно». Об этом сообщается в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Запасы обнаружили сотрудники полиции во время проверки заведения. Помимо авторских настоек, в баре находились текила, ром, виски и другая алкогольная продукция, на которую не смогли предоставить товаросопроводительные документы.

У части изъятых бутылок отсутствовала информация о производителе, содержании алкоголя, дате розлива и другая обязательная маркировка. Физико-химические исследования также показали, что проверенная продукция не соответствовала требованиям ГОСТ.

После проверки региональный орган, контролирующий оборот алкоголя, обратился в суд. Тот признал нарушения доказанными и назначил руководителю заведения штраф в размере 20 тысяч рублей. Алкоголь неизвестного происхождения постановили уничтожить.

«Поскольку происхождение изъятой продукции неизвестно… отсутствуют сопроводительные документы, суд полагает, что изъятая продукция подлежит направлению на уничтожение», — говорится в решении.

Ранее Life.ru рассказывал, как распознать опасный алкоголь даже в баре. Эксперт советовала обращать внимание на маркировку, происхождение напитка и необычный химический запах. Нарколог также предупреждал, что нелегальный алкоголь представляет особенно высокий риск для здоровья, поскольку его фактический состав может не соответствовать заявленному.