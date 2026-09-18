Листерия и кишечная палочка: Опасные бактерии в мясе из Татарстана нашли в пяти регионах России
Опасные бактерии нашли в мясе татарстанского комбината в пяти регионах РФ
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Продукцию татарстанского мясокомбината «РМ Агро» с опасными бактериями обнаружили в пяти регионах России. По данным Mash Iptash, с начала 2026 года предприятие получило семь предостережений от Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
В продукции компании пять раз выявляли листерию, в том числе в говядине «Лайт», выпускаемой под брендом «Родные места». Ещё в четырёх случаях анализы показали наличие кишечной палочки. Пробы продукции отбирали в Кукморе, Елабуге, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Саратовской области.
«РМ Агро» зарегистрировано как мясоперерабатывающее предприятие в Мамадышском районе Татарстана. Компания занимается производством и переработкой мяса, колбас, деликатесов и полуфабрикатов. На своём сайте холдинг указывает, что выпускает около 15 тонн колбас и деликатесов в сутки.
Листерии способны сохраняться при низких температурах, поэтому заморозка не гарантирует уничтожения бактерий. Заражение может привести к листериозу, особенно опасному для беременных, новорождённых, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Некоторые штаммы кишечной палочки также способны вызывать тяжёлые кишечные инфекции.
Авторы публикации направили запрос в «РМ Агро». На момент выхода сообщения ответ предприятия не приводился.
Ранее сообщалось, что в говядине Казанского мясокомбината, поставленной в детский сад посёлка Менделеево Пермского края, обнаружили листерию. В прошлом году предприятие дважды привлекали к ответственности после обнаружения патогенных микроорганизмов в продукции.
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