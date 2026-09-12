Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:41

Листерия для детсада: Казанский мясокомбинат в 5 раз попался на поставках заражённого мяса

Листерию нашли в говядине Казанского мясокомбината для детсада

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В говядине Казанского мясокомбината, поставленной в детский сад посёлка Менделеево Пермского края, обнаружили листерию. По данным Mash Iptash, для предприятия это уже пятый случай выявления нарушений в мясной продукции.

Опасную бактерию специалисты нашли в говяжьем отрубе. Листерия вызывает листериоз, который может сопровождаться температурой, слабостью, диареей, болями в животе и мышцах, а в отдельных случаях приводить к осложнениям.

До этого продукцию этого же производителя с выявленными нарушениями находили в Самаре и ещё одном детском саду Перми. К предприятию уже применялись административные меры и выносились предостережения.

В 2025 году «Мясокомбинат Казанский» дважды привлекали к ответственности после обнаружения патогенных микроорганизмов в продукции. Один из штрафов составил 700 тысяч рублей, до этого предприятие уже штрафовали на 300 тысяч.

Кишечную палочку нашли в шашлыке от «Мираторга» из московской «Пятёрочки»
Кишечную палочку нашли в шашлыке от «Мираторга» из московской «Пятёрочки»

Ранее Life.ru рассказывал о партии куриного мяса с листерией, которую ввезли в Россию из Китая. В образцах специалисты выявили Listeria monocytogenes, после чего всю заражённую партию изъяли и уничтожили.

Больше новостей о качестве продуктов, инфекциях и безопасности питания — в разделе «Здоровье».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar