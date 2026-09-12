Листерия для детсада: Казанский мясокомбинат в 5 раз попался на поставках заражённого мяса

В говядине Казанского мясокомбината, поставленной в детский сад посёлка Менделеево Пермского края, обнаружили листерию. По данным Mash Iptash, для предприятия это уже пятый случай выявления нарушений в мясной продукции.

Опасную бактерию специалисты нашли в говяжьем отрубе. Листерия вызывает листериоз, который может сопровождаться температурой, слабостью, диареей, болями в животе и мышцах, а в отдельных случаях приводить к осложнениям.

До этого продукцию этого же производителя с выявленными нарушениями находили в Самаре и ещё одном детском саду Перми. К предприятию уже применялись административные меры и выносились предостережения.

В 2025 году «Мясокомбинат Казанский» дважды привлекали к ответственности после обнаружения патогенных микроорганизмов в продукции. Один из штрафов составил 700 тысяч рублей, до этого предприятие уже штрафовали на 300 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал о партии куриного мяса с листерией, которую ввезли в Россию из Китая. В образцах специалисты выявили Listeria monocytogenes, после чего всю заражённую партию изъяли и уничтожили.