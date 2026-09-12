Кишечную палочку нашли в шашлыке от «Мираторга» из московской «Пятёрочки»

Кишечную палочку обнаружили в охлаждённом шашлыке «Деликатесный» производства «Мираторг-Курск». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, образец специалисты Роспотребнадзора взяли во время плановой проверки «Пятёрочки» на улице Щепкина, 58, строение 3, в Москве. Речь идёт о бактериях группы кишечной палочки. Их обнаружение может указывать на нарушения санитарных требований при производстве, хранении или транспортировке продукта.

Употребление заражённого мяса способно привести к пищевому отравлению. Среди возможных симптомов — боль в животе, диарея, тошнота и рвота.

Сам «Мираторг» ранее уже комментировал похожую ситуацию с шашлыком «Деликатесный». Компания заявляла, что результаты собственных исследований подтверждали соответствие продукции требованиям безопасности, а на итог сторонней проверки могли повлиять условия хранения и перевозки образцов.

Ранее Life.ru сообщал, что в курином фарше предприятия, входящего в «Мираторг», нашли бактерию Listeria monocytogenes. Продукция не прошла лабораторную проверку, после чего Россельхознадзор объявил производителю предостережение. Листерия особенно опасна для беременных, пожилых людей, младенцев и людей с ослабленным иммунитетом.