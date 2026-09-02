В курином фарше «Мираторга» нашли бактерию, которая может вызвать менингит

В замороженном курином фарше «Котлетный» производства ООО «Брянский бройлер» обнаружили бактерию Listeria monocytogenes, вызывающую листериоз. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, продукция не прошла лабораторную проверку, которую проводили специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра.

После выявления нарушений Россельхознадзор объявил производителю предостережение. ООО «Брянский бройлер» входит в агропромышленный холдинг «Мираторг».

Листерия способна сохраняться при низких температурах и размножаться даже в условиях холодильника. Заражение может сопровождаться повышением температуры, диареей, головной и мышечной болью. Особую опасность листериоз представляет для беременных женщин, младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. В тяжёлых случаях инфекция может привести к развитию сепсиса и менингита.

Особую опасность листериоз представляет для беременных женщин, младенцев, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. В тяжёлых случаях инфекция может привести к развитию сепсиса и менингита.

Ранее в блюдах из двух московских ресторанов «Папа Джонс» обнаружили повышенное микробное загрязнение, а в одном из десертов — кишечную палочку. Хуже всего результаты оказались у пасты, где допустимый уровень микроорганизмов был превышен в десять раз.