Чизкейк с кишечной палочкой и паста с микробами: Что нашли эксперты в блюдах из «Папы Джонса»

В блюдах из двух московских ресторанов «Папа Джонс» обнаружили повышенное микробное загрязнение, а в одном из десертов — кишечную палочку. Хуже всего результаты оказались у пасты, где допустимый уровень микроорганизмов был превышен в десять раз. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Для исследования журналисты приобрели еду в заведениях на улице Хабарова, 2, и Маршала Катукова, 10. В первой точке проблемы выявили сразу в трёх позициях. В пасте «Цыплёнок Флорентина» количество микроорганизмов оказалось выше нормы в десять раз, в чизкейке «Нью-Йорк» — в девять, а в солянке — почти втрое.

Не прошёл лабораторную проверку и чизкейк из ресторана на Маршала Катукова. Помимо повышенного общего микробного числа, специалисты обнаружили в нём бактерии группы кишечной палочки.

К этой точке ранее уже возникали претензии у Роспотребнадзора. Владельцу объявляли предостережение из-за доставки готовой еды без обязательных документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям безопасности.

На ресторан жаловались и сотрудники. В трудовую инспекцию поступало обращение о невыплате больничных, нарушениях при увольнении и проблемах с охраной труда.

Напомним, тайный агент SHOT ПРОВЕРКА проверила рестораны сети «Папа Джонс» в Москве. В ряде заведений нашли нарушения: просрочку, перебитые маркировки, антисанитарию