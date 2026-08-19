Тараканы, просрочка, грязь: Тайный агент ужаснулся аду на кухнях «Папы Джонса»

Тайный агент телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА выявил нарушения на кухнях нескольких пиццерий «Папа Джонс» в Москве. Поводом для рейда стали жалобы посетителей сети.

«SHOT ПРОВЕРКА» выявила просрочку и антисанитарию в «Папа Джонс» в Москве. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

В заведении на улице Хабарова, 2 пиццу готовили из теста с истёкшим сроком годности. У других продуктов, как утверждается, меняли маркировку, тем самым искусственно продлевая время их использования.

В этой же точке посуду и кухонный инвентарь споласкивали без моющего средства, а сотрудники не всегда мыли руки. Курьеры при этом заходили к готовой еде прямо в уличной одежде.

Нарушения заметили и в ресторане на улице Маршала Катукова. Работники выходили разгружать поставки в фартуках и форме, после чего возвращались к приготовлению блюд. Повара также разговаривали по телефону во время работы.

Клиенты других филиалов жалуются на испорченные продукты, многочасовые задержки доставки и сбои в приложении. Посетители некоторых заведений утверждают, что дозвониться туда бывает невозможно.

В пиццерии на улице Садовники, 3 один из гостей обнаружил таракана прямо в коробке под едой. А владельцу точки на улице Кржижановского, 22, строение 1 ранее объявляли предостережение Роспотребнадзора из-за насекомых в обеденном зале.

Ранее в Новосибирске семейная пара пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия после пиццы из «Папа Джонс». У обоих супругов началась диарея, а у мужчины поднялась температура. Неприятные симптомы сохранялись около суток, при этом сами клиенты предположили, что причиной могли стать халапеньо или соус в блюде.