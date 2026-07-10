19 человек отравились в подмосковном суши-баре, среди них — семеро детей

Следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Зарайске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Действия владельцев заведения квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что 9 и 10 июля в городскую больницу обратились 19 человек с признаками отравления. 16 из них употребляли еду из одного и того же кафе, семеро пострадавших — несовершеннолетние. Всю продукцию из точки общепита изъяли и отправили на экспертизу, а само заведение временно закрыли.

Подробности случившегося раскрыл Telegram-канал Mash. По его информации, отравление произошло после того, как люди съели роллы в местном суши-баре. Среди 19 госпитализированных оказалось семеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Всех пострадавших доставили в инфекционное отделение. 13 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, ещё шестерых врачи после осмотра отпустили домой. Заведение продолжит оставаться закрытым до полного завершения эпидемиологического расследования.

Посетители и раньше жаловались на качество блюд в этом заведении. В отзывах упоминалось, что еда была недоготовленной, пресной или отдавала кислым вкусом. Некоторые клиенты писали, что после таких обедов испытывали недомогание и лечились от отравления.

Ранее сообщалось, что столичный суши-бар HATIMAKI, расположенный на Куликовской улице, опечатан на три месяца по требованию Роспотребнадзора. Поводом для жёстких санкций послужил репортаж проекта SHOT ПРОВЕРКА, выявивший в заведении антисанитарию. В ходе контрольных мероприятий сотрудники надзорного ведомства полностью подтвердили факты, вскрытые в опубликованном видеоматериале.