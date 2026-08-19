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19 августа, 09:31

Ужин обернулся сутками на унитазе: Супруги пожаловались на пиццу из крупной российской сети

Супруги сутки мучились от диареи после пиццы «Папа Джонс» в Новосибирске

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Семейная пара из Новосибирска пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия после похода в «Папа Джонс». Как выяснил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, супруги предполагают, что причиной могла стать заказанная в заведении пицца.

Мужчина и девушка выбрали «Мясное барбекю» в точке на Русской улице, 50/2. Вскоре после еды у обоих началась диарея, а у супруга дополнительно поднялась температура.

Неприятные симптомы сохранялись около суток. Клиенты допускают, что проблема могла быть связана с халапеньо или соусом, входившими в состав блюда.

Ранее посетители этого же ресторана оставляли и другие жалобы. В частности, один из гостей сообщал о мухе на пицце. Недовольство вызывала и работа доставки. По словам некоторых клиентов, заказы приходилось долго ждать, а после продолжительной задержки их могли вовсе отменить.

Причиной массового заражения спортсменов сальмонеллёзом в Коми стала еда в кафе
Причиной массового заражения спортсменов сальмонеллёзом в Коми стала еда в кафе

Ранее в Салехарде после употребления еды из местного заведения число заболевших сальмонеллёзом достигло 67 человек. Посетители жаловались на рвоту, диарею, спазмы и сильную боль в животе, после чего прокуратура начала проверки точек общепита.

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Полина Никифорова
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