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11 августа, 10:32

В Салехарде проверяют точки общепита после массового отравления роллами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прокуратура Салехарда начала проверки заведений общественного питания после массового отравления. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Причиной проверок стало отравление продукцией одной из служб доставки. В ведомстве уточнили, что проверки организованы по поручению прокуратуры автономного округа. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Напомним, в Салехарде количество заболевших после употребления еды из местного заведения достигло 67 человек — у всех диагностирован сальмонеллёз. Первые обращения по поводу резкого ухудшения самочувствия поступили 30 июля: пациенты жаловались на рвоту, диарею, спазмы и интенсивные боли в животе.

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Александра Мышляева
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