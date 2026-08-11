В Салехарде проверяют точки общепита после массового отравления роллами

Прокуратура Салехарда начала проверки заведений общественного питания после массового отравления. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Причиной проверок стало отравление продукцией одной из служб доставки. В ведомстве уточнили, что проверки организованы по поручению прокуратуры автономного округа. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Салехарде количество заболевших после употребления еды из местного заведения достигло 67 человек — у всех диагностирован сальмонеллёз. Первые обращения по поводу резкого ухудшения самочувствия поступили 30 июля: пациенты жаловались на рвоту, диарею, спазмы и интенсивные боли в животе.