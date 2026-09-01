Пять блюд с кишечной палочкой нашли в «Столовой №1» в центре Петербурга

Кишечную палочку обнаружили в пяти из шести популярных блюд «Столовой №1» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Результаты лабораторной проверки опубликовал Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Для исследования специалисты отобрали шесть позиций из меню заведения. Единственным блюдом, в котором не выявили нарушений, оказался гороховый суп.

Самое серьёзное превышение микробного загрязнения зафиксировали в картофельном пюре с куриной котлетой — показатель оказался выше нормы в 120 раз. В образце также нашли кишечную палочку.

У скумбрии под соусом терияки количество микроорганизмов превысило норматив в 94 раза. Кроме того, лаборатория выявила в рыбе кишечную палочку.

В винегрете микробное загрязнение оказалось выше допустимого уровня в четыре раза. Кишечную палочку также обнаружили в оливье и рубленом бифштексе с яйцом.

В оливье, помимо кишечной палочки, лаборатория зафиксировала превышение по общему микробному загрязнению. Конкретную величину этого показателя SHOT ПРОВЕРКА не приводит.

Это уже не первый случай, когда лабораторные проверки готовой еды выявляют серьёзное микробное загрязнение. В апреле Life.ru писал, что в блюдах сети French Bakery нашли кишечную палочку, плесень и превышение микробов более чем в 49 раз.