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Опубликовано 1 сентября, 12:58

Пять блюд с кишечной палочкой нашли в «Столовой №1» в центре Петербурга

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Кишечную палочку обнаружили в пяти из шести популярных блюд «Столовой №1» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Результаты лабораторной проверки опубликовал Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Для исследования специалисты отобрали шесть позиций из меню заведения. Единственным блюдом, в котором не выявили нарушений, оказался гороховый суп.

Самое серьёзное превышение микробного загрязнения зафиксировали в картофельном пюре с куриной котлетой — показатель оказался выше нормы в 120 раз. В образце также нашли кишечную палочку.

У скумбрии под соусом терияки количество микроорганизмов превысило норматив в 94 раза. Кроме того, лаборатория выявила в рыбе кишечную палочку.

В винегрете микробное загрязнение оказалось выше допустимого уровня в четыре раза. Кишечную палочку также обнаружили в оливье и рубленом бифштексе с яйцом.

В оливье, помимо кишечной палочки, лаборатория зафиксировала превышение по общему микробному загрязнению. Конкретную величину этого показателя SHOT ПРОВЕРКА не приводит.

В блюдах ресторана TRUE COST нашли кишечную палочку и кучу бактерий
В блюдах ресторана TRUE COST нашли кишечную палочку и кучу бактерий

Это уже не первый случай, когда лабораторные проверки готовой еды выявляют серьёзное микробное загрязнение. В апреле Life.ru писал, что в блюдах сети French Bakery нашли кишечную палочку, плесень и превышение микробов более чем в 49 раз.

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Наталья Демьянова
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