«Французский шик» с кишечной палочкой: В еде из French Bakery нашли микробы, превышающие норму в 49 раз

В готовых блюдах из сети French Bakery обнаружены превышение микробов более чем в 49 раз, кишечная палочка и плесень. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА после того, как его ведущая Анастасия Луговская нагрянула в одну из точек сети и отправила образцы в лабораторию.

В пекарне French Bakery царит полная антисанитария — кадры с места. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Корреспондент рассказала, что на месте царил полный хаос: никаких обозначений на товаре не оказалось — непонятно, как долго он там хранится. Продукты лежали на влажных и засаленных противнях. Десерты и выпечка с молочным кремом находились в контейнерах без охлаждения, а что за такой срок случается с подобными продуктами — любой догадается без труда.

В блюдах French Bakery нашли плесень и кишечную палочку. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Согласно данным лабораторных исследований, полученных из проб, которые взяла Анастасия Луговская в точке на Рождественке, 5/7с1, в лаваше с курицей число микроорганизмов оказалось выше допустимого почти в 49 раз, а в говяжьем борще — более чем в 40 раз, при этом в обоих блюдах выявлена кишечная палочка. В кольце с творогом зафиксировали превышение бактерий в 30 раз, плюс там же нашли кишечную палочку и плесень, чья концентрация превысила норму больше чем в 10 раз. Бефстроганов с картофельным пюре, салат с курицей и ананасами, а также салат «Мимоза» тоже оказались заражены кишечной палочкой.

Бывшая сотрудница пекарни French Bakery рассказала о полнейшей антисанитарии в заведениях сети. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Бывшая работница кофейни рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ об ужасах внутренней кухни. По её словам, персонал трудится без перчаток, сборка тортов происходит на грязных фанерках, а орехи перед засыпкой в крем никто не промывает и не сортирует.

«Антисанитария полная, всё оборудование очень грязное. Люди готовят в одном месте: у них там и каши, и супы, и тут же мясо, рыба. Сварили, отдали, в коридорах разливают всё это», — также поделилась экс-сотрудница.

Источник отметила, что таким способом владельцы пытаются экономить. Помимо прочего, по словам девушки, люди получают «чёрную» зарплату и не устроены на легальной основе. Она также отметила, что среди персонала немало людей с открытыми гнойными воспалениями, которые, по её словам, могут быть вызваны стафилококком.

