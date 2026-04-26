Покупательница нашла творог «Савушкин» с «продлённым» в 6 раз сроком годности

Покупательница обнаружила в магазине творог «Савушкин» 5% со сроком годности полгода, тогда как на официальном сайте производителя указано, что продукт должен храниться не более месяца. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка приобрела две одинаковые упаковки творога с идентичным составом и произведённых на одном предприятии. Однако срок годности у них оказался разным: один — месяц, другой — шесть месяцев. При этом, по словам покупательницы, у продуктов также заметно отличаются текстура и вкус.

При проверке кода Роскачества выяснилось, что творог с увеличенным сроком годности уже отображается как просроченный. Вероятнее всего, проблема в ошибке маркировки на производстве.

Специалисты пояснили, что продукт может выпускаться в одном цехе разными способами — классическим или поточным, что напрямую влияет на структуру. Также при смене видов продукции оборудование некоторое время работает в переходном режиме, что может давать отклонения в составе. Контроль качества должен отслеживать их лабораторно.

Ранее Life.ru рассказывал, как Тверской суд Москвы принял решение о приостановке деятельности буфетов в двух столичных театрах на 90 суток из-за выявленных серьёзных санитарных нарушений. В одном из них еда и сырьё обрабатывались без необходимого разделения, а во втором использовали просроченные продукты.