В Москве на 90 суток приостановили работу буфетов в двух театрах

В двух московских театрах буфеты временно прекратили свою работу на срок в девяносто суток — соответствующее решение вынес Тверской суд столицы, обнаружив серьёзные санитарные нарушения. Информацию об этом распространила пресс-служба органа государственной власти в своём телеграм-канале.

«Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от 14 апреля 2026 года ООО «Форт» и ООО «НУР КОКТЕЙЛЬ БАР И ГАЛЕРЕЯ» признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ», — сказано в тексте ведомства.

При проверке одного буфета инспекторы обнаружили, что сырьё и готовая еда обрабатываются в одном и том же месте без разделения, а холодильное и прочее технологическое оборудование оказалось в грязном и запущенном состоянии.

Во втором театральном буфете ревизоры нашли продукты, у которых уже давно истекли сроки годности. А уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, как выяснилось, проводилась спустя рукава и без соблюдения необходимых правил.

Согласно публичным сведениям, заведение Noor расположено в том же здании, что и Электротеатр «Станиславский». А фирма «Форт» занимается обслуживанием буфетной точки в Театре имени Моссовета.

Ранее сообщалось, что три крупные торговые сети получили предостережения из-за микробов в селёдке под шубой. Речь идёт о следующих марках: «Окей», «Глобус» и «Ашан».