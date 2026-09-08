После публикации SHOT ПРОВЕРКИ Роспотребнадзор взялся за отель в Турции, где отравились россияне

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о массовом отравлении российских туристов в пятизвёздочном отеле Nova Life Hotel в Турции. О ситуации в ведомстве узнали из публикации SHOT ПРОВЕРКИ.

«В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российские туристы, отдыхающие в отеле Nova life hotel в районе Конаклы (Аланья, Турция), пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Запрос турецкому Минздраву направили в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Аналогичное письмо ушло в Ассоциацию туроператоров России. Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.

Ведомство отдельно напомнило отдыхающим о мерах профилактики кишечных инфекций. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, употреблять бутилированную или кипячёную воду, промывать овощи и фрукты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

При посещении бассейнов специалисты советуют не допускать попадания воды в рот. При появлении высокой температуры, озноба, рвоты, диареи или других симптомов туристам необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Напомним, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, более десяти российских туристов сообщили о резком ухудшении самочувствия в пятизвёздочном отеле Nova Life Hotel в районе Конаклы под Аланьей. У постояльцев наблюдались схожие симптомы: рвота, диарея, боли в животе, высокая температура, озноб и слабость. Один из заболевших, Дмитрий из Екатеринбурга, отдыхал вместе с женой. На четвёртый день отпуска у него началась диарея, появилась слабость, температура на протяжении двух суток поднималась до 39 градусов.