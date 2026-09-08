Температура, капельницы и all inclusive: Россияне массово заболели в пятизвёздочном отеле Турции

Более десяти российских туристов пожаловались на резкое ухудшение самочувствия во время отдыха в пятизвёздочном Nova Life Hotel в районе Конаклы под Аланьей. У постояльцев наблюдались схожие симптомы — рвота, диарея, боли в животе, высокая температура, озноб и сильная слабость, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Один из заболевших — Дмитрий из Екатеринбурга, отдыхавший в Турции вместе с женой. По его словам, на четвёртый день отпуска у него началась диарея, появилась слабость, а температура в течение двух дней поднималась до 39 градусов.

Ночью мужчину на скорой доставили в Alanya Life Hospital, где он провёл сутки под капельницами. Врачи диагностировали у россиянина гастроэнтерит и колит. Из-за болезни Дмитрий решил досрочно прервать отпуск и вернуться домой.

Туристы пока только предполагают, что могло стать причиной заболевания. Среди возможных версий они называют еду со шведского стола либо распространявшуюся среди постояльцев кишечную инфекцию. Официально источник недомогания не установлен.

Дмитрий утверждает, что ещё в день заселения видел у входа в гостиницу ребёнка, которого рвало. Позднее его насторожила еда на шведском столе: по словам туриста, однажды там попалась кислая кукуруза, которую продолжали подавать и в последующие дни.

Nova Life Hotel расположен в районе Конаклы примерно в десяти километрах от центра Аланьи и работает по системе Ultra All Inclusive. Отель заявлен как пятизвёздочный.

Россияне уже не впервые сообщают о массовых заболеваниях во время отдыха в пятизвёздочных гостиницах Аланьи. Всего несколько дней назад Life.ru рассказывал о вспышке кишечной инфекции среди постояльцев Armas Green Fugla Beach. Тогда туристы также жаловались на рвоту, диарею и высокую температуру.