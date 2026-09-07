Власти Антальи проверят отель после травмы российской туристки
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История с российской туристкой, пострадавшей из-за рухнувшей стеклянной двери в отеле Сиде, привлекла внимание властей Антальи. Муниципалитет курортного региона намерен запросить у гостиницы информацию о произошедшем и выяснить обстоятельства инцидента.
Представитель муниципалитета Антальи заявил РИА «Новости», что власти узнали о ситуации из публикаций СМИ. При этом официальной жалобы от самой туристки в муниципалитет пока не поступало.
«Мы, конечно, запросим информацию у отеля, наши медицинские службы также проверят ситуацию после вашего сообщения. Но конкретных жалоб не поступало», – сказал представитель ведомства.
Он подчеркнул, что безопасность и комфорт отдыхающих остаются для властей приоритетом. После получения информации специалисты намерены дополнительно оценить ситуацию.
«Хочу подчеркнуть, что комфорт российских туристов, как и всех гостей нашего региона, является нашей первостепенной задачей», – добавил представитель муниципалитета.
Сам отель ситуацию не прокомментировал. В гостинице заявили, что не располагают информацией об инциденте.
Ранее Life.ru писал, что отдых российской туристки в Турции закончился госпитализацией после падения стеклянной двери душевой. Женщина получила порезы на руках и ногах, а медицинскую помощь ей сначала оказали непосредственно в отеле. После госпитализации семья вернулась в гостиницу, однако, как утверждается, вместо оплаченного номера повышенной категории её переселили в стандартный. При этом в качестве своеобразной компенсации пострадавшим предложили тосты, сок и картофель фри.
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