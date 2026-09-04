Капельницы вместо отдыха: кишечная инфекция скосила россиян в 5-звёздочном турецком отеле

В турецкой Аланье зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди постояльцев пятизвёздочной гостиницы Armas Green Fugla Beach. О происшествии сообщает SHOT.







По информации телеграм-канаоа канала, у отдыхающих наблюдаются рвота, диарея и упадок сил. Некоторых туристов увозят в больницу целыми семьями, где им ставят капельницы, после чего возвращают в номера.

Одна из россиянок рассказала, что симптомы появились у неё, супруга и младшей дочери. При этом семья не посещала бассейн, постоянно дезинфицировала руки и протирала приборы спиртовыми салфетками, но избежать заражения не удалось.

Аналогичные жалобы поступают и от других гостей. Местные аптекари, по словам туристов, уже осведомлены о ситуации из-за массового спроса на лекарства. Отдыхающие полагают, что руководство отеля знает о проблеме, но бездействует.

Несмотря на заявленные пять звёзд, туристы оценивают реальный уровень сервиса гораздо ниже. В отзывах упоминаются грязные номера и посуда, наличие насекомых, нехватка свежего воздуха в ресторане и низкое качество питания.

Ранее отдыхающие из РФ пожаловались на сервис в пятизвёздочных отелях Египта. По словам туристов, гостиницы с пятью звёздами по факту больше подходят для категории «четыре звезды»