В Турции стеклянная дверь в пятизвёздочном отеле упала на россиянку

Отдых в турецком Сиде для российской туристки закончился госпиталем после опасного инцидента в номере отеля. В день рождения женщины на неё рухнула стеклянная дверь душевой, оставив порезы на руках и ногах, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, семья остановилась в пятизвёздочном Well Palace Side. Инцидент произошёл 3 сентября: после того, как россиянка помыла шестилетнего ребёнка, она сама отправилась в душ, где через несколько минут конструкция сорвалась с креплений и разбилась.

Супруг женщины вызвал помощь. Туристке оказали первую помощь в отеле, а затем доставили в госпиталь, где ей зашили глубокий порез на руке, обработали другие повреждения, сделали рентген и прививку от столбняка.

После возвращения в гостиницу семью переселили из оплаченного номера повышенной категории в стандартный. Вместо денежной компенсации, как утверждается, администрация предложила пострадавшим тосты, сок и картофель фри.

Власти курортного региона намерены запросить информацию у гостиницы и проверить обстоятельства произошедшего. В самом отеле сообщили РИА «Новости», что не располагают сведениями об инциденте.

«Мы запросим информацию у отеля, наши медицинские службы также проверят ситуацию. Но конкретных жалоб не поступало. Хочу подчеркнуть, что комфорт российских туристов, как и всех гостей нашего региона, является нашей первостепенной задачей», – заявил представитель муниципалитета Антальи.

Ранее Life.ru писал, что в одном из отелей Стамбула произошёл пожар, в результате которого пострадали более десяти человек. Возгорание началось на первом этаже здания, после чего постояльцев эвакуировали. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, информации о погибших не поступало.