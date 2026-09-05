Более 10 человек пострадали при пожаре в отеле в Стамбуле

В одном из отелей Стамбула произошёл пожар, в результате которого пострадали более десяти человек. Данных о погибших нет, сообщили в муниципалитете района Бакыркей.

Возгорание началось на первом этаже здания. Причина происшествия пока не установлена, специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

После начала пожара из гостиницы начали эвакуировать постояльцев. Все пострадавшие были доставлены в больницы, уточнили местные власти.

«По нашим данным, пострадали более десяти человек, цифры уточняются. Огонь начался на первом этаже, по пока неизвестной причине. Жертв нет, все пострадавшие госпитализированы», — заявили в муниципалитете.

Предварительно, среди пострадавших нет граждан России. По данным представителей района, все госпитализированные являются гражданами Турции.