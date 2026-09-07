Российские и украинские туристы устроили драку в пятизвёздочном отеле в турецкой Аланье. Инцидент произошёл в курортном районе Пайаллар, пишет Yeni Alanya.

Российские и украинские туристы подрались в пятизвёздочном отеле в Аланье. Видео © X/ Aykır

Конфликт начался со словесной перепалки между отдыхающими, после чего быстро перерос в потасовку. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как участники выясняют отношения, а сотрудники гостиницы пытаются их разнять.

Персоналу с трудом удалось успокоить обе стороны и прекратить столкновение. После произошедшего администрация отеля начала внутреннюю проверку.

Точная причина ссоры пока не установлена. Турецкие издания отмечают, что напряжённость могла быть связана с конфликтом между Россией и Украиной, однако официально это не подтверждено.

Информации о том, обращался ли кто-либо из участников в полицию или получил серьёзные травмы, на данный момент нет. Также неизвестно, последуют ли какие-либо меры со стороны администрации в отношении постояльцев.

Видео происшествия сняли другие отдыхающие на мобильные телефоны, после чего кадры распространились в социальных сетях.

В июне похожий конфликт произошёл в другом пятизвёздочном отеле Турции. В Бодруме местные отдыхающие подрались с россиянками из-за шезлонгов у бассейна. По словам одной из туристок, спор начался из-за мест у воды, после чего в ход пошли вещи и попытки отобрать телефон.