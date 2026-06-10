Лепс и «Руки Вверх!» всю ночь: В Турции украинский юбиляр довёл российских туристов до истерики

Громкое празднование 70-летнего юбилея Вячеслава Капустина, руководителя украинской мясоперерабатывающей фабрики «Алан», в турецком отеле Gloria Serenity превратилось в кошмар для сотни постояльцев из России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Украинский миллиардер испортил отдых сотне россиян в Турции празднованием юбилея. Видео © Telegram / Mash

Именинник из Днепропетровска арендовал банкетный зал, позвал несколько десятков друзей и родных, потратив на торжество около 200 тысяч евро, однако музыка и тосты на максимуме не давали уснуть полутора тысячам гостей соседних корпусов.

Один из возмущённых гостей, выложивший за путёвку на десять суток почти 800 тысяч рублей, пожаловался, что Gloria Serenity рекламируют как райский уголок без лишнего шума, однако в ночь на десятое июня хиты Лепса, Меладзе и «Руки Вверх!» долетали до его номера даже при наглухо задвинутых балконных дверях. Тот же турист рассказал, что персонал отеля не предпринимал никаких мер прямо во время гулянки, а лишь потом принёс извинения и вручил каждому пострадавшему по пляжной сумке.

Раньше сообщалось, что отели в Турции думают, как обновить систему «всё включено». Отмечается, что любые изменения не должны ударить по иностранным туристам — особенно по россиянам. Бизнес перебирает варианты: от гибких наборов услуг до новых возможностей для отдыха за воротами отелей. А вот хоронить саму систему «всё включено» никто не планирует.