Анталья дала сбой: Российские туристы потеряли рейсы в Турцию на 300 тысяч мест

Летний сезон на популярном турецком курорте Анталья начался с неприятного сюрприза для российских туристов. Из-за отмены рейсов несколькими авиакомпаниями рынок лишился около 300 тысяч авиамест, что грозит ростом цен на туры и сбоями в графиках вылетов.

Как сообщает Turizm Guncel, пропускная способность авиасообщения между Россией и Антальей сократилась примерно на 10%. Причина — проблемы с разрешениями на полёты у турецких перевозчиков и вынужденное сокращение чартерных программ со стороны российских авиакомпаний.

Кому пришлось отменить рейсы?

Основные потери понесли авиакомпании Air Anka и Tailwind Airlines. Они лишились возможности летать по ряду направлений. Например, Air Anka отменила полётные программы из 11 городов России, включая Казань, Сочи и Екатеринбург. Это привело к потере более 120 тысяч мест. Вместе с ограничениями для Tailwind и сокращением рейсов российского чартерного гиганта Azur Air общий дефицит мест на рейсах в Анталью достиг около 300 тысяч.

Чем это грозит туристам?

Эксперты называют ситуацию крайне серьёзной. Если свободные места не смогут закрыть другие авиакомпании, стоимость авиабилетов может вырасти на 30–150%. Уже сейчас отменены как минимум 11 рейсов, из-за чего пострадали около 3,5 тысяч пассажиров. Некоторые туристы столкнулись с задержками и вынужденным размещением в отелях за счёт туроператоров, другим пришлось в срочном порядке пересаживаться на другие рейсы.

Для российских путешественников это означает не только возможные сбои в расписании, но и неизбежный рост цен на туры. Спрос на Анталью остаётся высоким, а количество доступных мест сократилось. Туроператорам придётся закладывать возросшие транспортные расходы в стоимость путёвок.

Советы туристам

В ближайшие недели туристам советуют внимательно следить за статусом своих рейсов и быть готовыми к изменениям в расписании. Если вы планируете отпуск, лучше заранее уточнить актуальность полётной программы у своего туроператора за несколько дней до вылета.

Подобные проблемы на турецком направлении случаются не впервые. Из-за жесткого регулирования и нехватки бортов даже небольшие задержки с выдачей разрешений приводят к серьёзным последствиям для кошелька отдыхающих.

Раньше уже сообщалось, что отели в Турции думают, как обновить систему «всё включено». При этом любые изменения не должны отпугнуть иностранных туристов, особенно россиян. Бизнес рассматривает разные варианты: например, сделать наборы услуг более гибкими или добавить отдыхающим новые возможности за пределами отелей. Отказываться от самой системы «всё включено» никто не собирается.