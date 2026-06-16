Турки напали на россиянок в отеле из-за места на шезлонгах

В турецком отеле произошёл конфликт между местными отдыхающими и россиянками из-за лежаков у бассейна. Как рассказала москвичка Софья телеграм-каналу SHOT, инцидент произошёл в пятизвёздочном Selectum Colours Bodrum, где она была вместе с подругой.

Супруги из Турции напали на россиянок из-за VIP-шезлонгов в Бодруме. Видео © Telegram / SHOT

Девушки заняли хорошие места у воды, но они приглянулись и турецкой паре. Те стали утверждать, что шезлонги якобы принадлежат им. По словам Софьи, мужчина начал скидывать их вещи: сначала сумка полетела в бассейн, а за ней и полотенца. В суматохе пострадали наушники AirPods стоимостью около 18 тысяч рублей.

Когда россиянка достала телефон, чтобы снять происходящее, супруга турка попыталась вырвать смартфон, заявив, что «они здесь решают». Девушки обратились к администрации отеля, показали видео, но персонал отказался вмешиваться.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только после того, как ролик попал в сеть. Представители отеля связались с Софьей, попросили удалить видео и пообещали, что иностранцы выплатят им 100 евро компенсации (около 8,3 тысячи рублей). Девушка согласилась и стёрла запись. Однако обещанных денег она так и не получила.

Ранее празднование 70-летнего юбилея украинского бизнесмена Вячеслава Капустина в турецком отеле Gloria Serenity обернулось бессонной ночью для сотен российских туристов. Именинник из Днепропетровска арендовал банкетный зал, пригласил несколько десятков гостей и потратил на торжество около 200 тысяч евро. Но музыка и тосты на полную мощность не давали уснуть полутора тысячам постояльцев соседних корпусов.