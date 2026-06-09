Десятки тараканов напали на россиянку с дочерью во вьетнамском отеле

Во Вьетнаме российская туристка с дочерью столкнулась с нашествием тараканов в гостиничном номере, несмотря на высокий рейтинг отеля и предварительную бронь. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Инцидент произошёл в номере отеля Harmony Halong Hotel, где россиянка Дарья остановилась на одну ночь за 1,5 тысячи рублей. По её словам, помещение на первый взгляд выглядело чистым и соответствовало описанию при бронировании. Однако после включения света из различных щелей и из-под кровати начали массово появляться насекомые.

Сотрудники гостиницы выдали средство от насекомых, но после обработки количество тараканов, как утверждается, не уменьшилось, а наоборот увеличилось — женщина насчитала около 30 особей. Ночевать в таких условиях туристка с ребёнком отказалась, но свободных номеров на замену не оказалось. В итоге семье пришлось срочно искать другое размещение, при этом деньги за проживание возвращены не были.

Ранее сообщалось, что на Бали двое российских туристов получили тяжёлое отравление после употребления местного вина, купленного в придорожной торговой точке. Один из пострадавших скончался, второй оказался в коме. 31 мая россиянка Елена (имя изменено) из Сочи вместе с молодым человеком прибыла на отдых на остров. Вечером пара употребила алкогольный напиток, после чего состояние обоих резко ухудшилось.