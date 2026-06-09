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Регион
9 июня, 09:16

Десятки тараканов напали на россиянку с дочерью во вьетнамском отеле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KoKiChs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KoKiChs

Во Вьетнаме российская туристка с дочерью столкнулась с нашествием тараканов в гостиничном номере, несмотря на высокий рейтинг отеля и предварительную бронь. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Инцидент произошёл в номере отеля Harmony Halong Hotel, где россиянка Дарья остановилась на одну ночь за 1,5 тысячи рублей. По её словам, помещение на первый взгляд выглядело чистым и соответствовало описанию при бронировании. Однако после включения света из различных щелей и из-под кровати начали массово появляться насекомые.

Сотрудники гостиницы выдали средство от насекомых, но после обработки количество тараканов, как утверждается, не уменьшилось, а наоборот увеличилось — женщина насчитала около 30 особей. Ночевать в таких условиях туристка с ребёнком отказалась, но свободных номеров на замену не оказалось. В итоге семье пришлось срочно искать другое размещение, при этом деньги за проживание возвращены не были.

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Ранее сообщалось, что на Бали двое российских туристов получили тяжёлое отравление после употребления местного вина, купленного в придорожной торговой точке. Один из пострадавших скончался, второй оказался в коме. 31 мая россиянка Елена (имя изменено) из Сочи вместе с молодым человеком прибыла на отдых на остров. Вечером пара употребила алкогольный напиток, после чего состояние обоих резко ухудшилось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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