Роспотребнадзор направил запрос Турции из-за отравления туристов в отеле Аланьи

Роспотребнадзор подключился к разбирательству по факту массового заболевания российских туристов в Турции. В связи с появившимися в СМИ сообщениями о симптомах острого отравления и бактериальной инфекции у постояльцев пятизвёздочного World Star Beach Resort & Spa в Аланье ведомство направило официальный запрос турецкому Минздраву.

У Анкары запросили данные о результатах расследования и оценку риска ухудшения эпидемиологической обстановки. Аналогичное письмо ушло и в Ассоциацию туроператоров России, поскольку обмен информацией ведётся в рамках действующего меморандума о сотрудничестве.

Параллельно в ведомстве напомнили отдыхающим базовые меры предосторожности. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипячёную воду, тщательно ополаскивать фрукты и овощи, а также избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются лихорадка, сыпь, рвота или диарея.

Особое внимание советуют уделять купанию в бассейнах, стараясь не заглатывать воду. При первых признаках недомогания — повышении температуры, рвоте, появлении сыпи — необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. В Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на контроле.

Напомним, более десяти российских туристов, включая детей, слегли с бактериальной инфекцией в пятизвёздочном World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Одна из гостей отеля рассказала, что рвота у её мужа и ребёнка не прекращалась всю ночь, к полудню мальчик не мог встать на ноги. Семья грешит на бассейн, где ребёнок постоянно нырял, другие постояльцы жалуются на антисанитарию и неисправное оборудование.