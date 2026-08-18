В РФ обнаружили восемь тонн заражённой курицы от поставщика, уже замеченного с сальмонеллой

В Россию из Китая завезли 8,5 тонны куриного мяса, заражённого листериозом. Опасную продукцию получили две компании в Забайкалье, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Замороженную куриную грудку поставили ООО ТД «Элит Трейд» (поставщик для ресторанов и магазинов Восточной Сибири) и ООО «Кодар» (владеет рестораном и занимается доставкой еды). В образцах Россельхознадзор нашёл Listeria monocytogenes — бактерию, вызывающую сепсис и менингит. Особенно она опасна для беременных, новорождённых, пожилых и людей со слабым иммунитетом.

Производитель — китайская компания Heilongjiang Bei San Xia Food Co., Ltd. У этого же поставщика ранее находили сальмонеллу в курице. Вся партия изъята и уничтожена.

Ранее в Краснодаре продуктовый магазин оштрафовали за продажу европейских деликатесов без документов. На прилавках нашли десятки видов импортных сыров и мясных изделий из Италии, Испании, Германии, Нидерландов и Норвегии — всего около 40 позиций, включая пармезан, камамбер, пекорино и грана падано. Продавец не смог подтвердить происхождение товара документально. При этом вся продукция поступила из стран, чьи продукты подпадают под российские продовольственные ограничения.