Почти 200 килограммов сыра и мяса сожгли после проверки магазина

Ассортимент европейских деликатесов обернулся для краснодарского продуктового магазина судебным разбирательством и штрафом. Проверяющие выявили на прилавках десятки наименований импортных сыров, а также мясные изделия, происхождение которых продавец не смог подтвердить документами. Подробности дела приводит РИА «Новости».

Товар поступил из стран, чья продовольственная продукция подпадает под российские ограничения. На упаковках были указаны производители из Италии, Испании, Германии, Нидерландов и Норвегии. Всего таможенники насчитали около 40 разновидностей сыра. В перечень вошли пармезан, камамбер, пекорино и грана падано.

Как выяснилось во время разбирательства, официальной поставки не было. Представитель торговой точки пояснил, что деликатесы приобрели за наличные у частного лица. Накладные, сертификаты и другие сопроводительные бумаги продавцу не передали. Лабораторные исследования, которые могли бы подтвердить безопасность и качество продукции, также не проводились.

После проверки из оборота вывели почти 199 килограммов сыра и мясных изделий. Конфискованную партию передали Россельхознадзору, после чего продукты сожгли до состояния золы.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав наказать юридическое лицо за несоблюдение требований технических регламентов. Магазин не стал оспаривать нарушение и полностью признал вину. По итогам рассмотрения дела компании назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Россельхознадзор с 23 июля ввёл ограничения на ввоз растительной продукции от пяти предприятий из Узбекистана. Решение принято после выявления 132 случаев заражения грузов карантинными объектами за первую половину 2026 года. Под запрет попали поставки овощей, зелени и фруктов от компаний, допустивших наибольшее число нарушений.