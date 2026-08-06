В мясе «Тамбовской индейки» от брендов «Пава-Пава» и «Латифа» нашли сальмонеллу

В мясе индейки компании «Тамбовская индейка» выявили сальмонеллу. Продукция выходит под брендами «Пава-Пава» и «Латифа», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Первый образец — бескостное мясо бедра — отобрали на складе оптового поставщика «Продстар-Торговый Дом» в Ленинградской области. Проверку инициировали после нескольких случаев острых кишечных инфекций, и лабораторное исследование подтвердило наличие патогенных микроорганизмов.

Ещё две пробы замороженного филе проверили эксперты клиники агропромышленного комплекса. В обоих образцах также обнаружили сальмонеллу. Позднее аналогичный результат получил Белорусский государственный ветеринарный центр, исследовав крупнокусковое замороженное мясо того же производителя.

Предприятие входит в группу «Черкизово» и полностью контролирует весь цикл — от кормов и выращивания птицы до убоя и переработки. Халяльная линейка выпускается под маркой «Латифа», основная продукция — под брендом «Пава-Пава».

Накануне Life.ru сообщал, что Росздравнадзор выявил превышение бактерий, дрожжей и плесени в капсулах «Индапамида» дозировкой 2,5 мг от производителя ООО «Промед», после чего две партии были полностью отозваны с рынка и подлежат уничтожению. Проблемные серии находились у фармкомпании «Сконто» в Псковской области и Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова.