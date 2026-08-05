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Регион
5 августа, 14:56

Ямальские суши устроили «ролл-апокалипсис»: Десятки людей слегли с сальмонеллой

В Салехарде 30 человек заразились сальмонеллёзом после употребления суши

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) (не является фотографией с места событий)

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировали вспышку сальмонеллёза после употребления суши и роллов. Заболевание выявили у 30 человек, проводится проверка. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Среди заболевших оказались 30 человек. Четырёх из них госпитализировали, при этом всем обратившимся врачи поставили диагноз «сальмонеллёз». Следственный комитет организовал доследственную проверку. Правоохранители изучают возможное нарушение санитарных норм и оказание услуг, которые могли не соответствовать требованиям безопасности.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий, способствовавших заболеваемости после употребления пищевой продукции суши и роллов, изготовленных организацией »Доставка суши и пиццы Wasabi89», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Во время обследования производственного цеха контролёры выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. После этого работу предприятия временно остановили. Причины вспышки и все обстоятельства произошедшего установят после завершения проверочных мероприятий.

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Ранее похожий случай массового отравления произошёл на базе отдыха в Ставропольском крае. Тогда за медицинской помощью обратились 80 человек, среди них были 21 несовершеннолетний. Шесть пострадавших потребовали госпитализации, однако детей среди них не оказалось.

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Милена Скрипальщикова
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