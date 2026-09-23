Комплимент от шефа: Чёрный жук дожидался москвичку на дне мисо-супа

Посетительница московского ресторана Subzero обнаружила крупного чёрного жука на дне мисо-супа, когда блюдо было практически съедено. Об этом девушка по имени Карина рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Жук в супе из Subzero. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Инцидент произошёл 19 сентября в заведении на Петровке. Карина пришла туда вместе с мужем, пара заказала мисо-суп с тофу стоимостью 490 рублей. Уже к концу обеда девушка заметила на дне тарелки насекомое.

В Subzero сообщили о проведении внутренней проверки. По версии представителей ресторана, жук оказался в блюде из-за «человеческого фактора», однако установить, на каком именно этапе приготовления это произошло, сотрудникам не удалось. Суп исключили из счёта.

Карина после случившегося обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Она попросила ведомство проверить санитарное состояние ресторана и условия, в которых там готовят блюда.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Омска обнаружила крупную мёртвую гусеницу в банке зелёного горошка «Бондюэль». Женщина собиралась подать продукт сыну, но при выкладывании гарнира заметила насекомое среди горошин. Ранее производителю ООО «Бондюэль-Кубань» также объявляли предостережение после жалобы покупателя, который нашёл мышь в банке белой фасоли.