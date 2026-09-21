Яд на полках супермаркетов: В популярной колбасе «Дымов» нашли опасный тяжёлый металл

Специалисты надзорного ведомства выявили опасное химическое вещество в популярном мясном продукте крупного российского производителя. Лабораторный контроль не прошла сырокопченая колбаса «Пепперони топпинг», выпускаемая под брендом «Дымов».

В ходе исследований сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия зафиксировали в образцах присутствие кадмия. Этот токсичный тяжёлый металл обладает свойством накапливаться во внутренних органах человека, нанося существенный урон почкам и разрушая костную ткань. Проблемная партия была произведена на мощностях калужского завода ООО «Дымовское колбасное производство», пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Это не первый случай, когда продукция компании попадает в поле зрения проверяющих органов. Ранее в варено-копченой колбасе «Балыковая» этой же торговой марки было зафиксировано превышение нормы канцерогена бензапирена почти в 20 раз, регулярное употребление которого провоцирует онкологические заболевания и повреждает структуру ДНК.

Мясные изделия данного изготовителя широко представлены на российском рынке. Продукция реализуется через крупные федеральные сети, включая «Пятёрочку», «Перекресток», «Ленту», «Ашан», METRO, а также продается в собственных торговых точках компании.

До этого колиформы обнаружили сразу в нескольких продуктах торговой марки «Ермолино», продававшихся в разных регионах России. В Санкт-Петербурге бактерии группы кишечной палочки выявили в варёной колбасе «Русская» производства АО «Итера». Образец отобрали в магазине на Комендантском проспекте. По информации канала, исследование также показало микробиологическое загрязнение продукта.