Жирную мёртвую гусеницу нашла в банке горошка «Бондюэль» жительница Омска

Жительница Омска обнаружила крупную мёртвую гусеницу в банке зелёного горошка «Бондюэль», которую собиралась подать сыну. Женщина заказала продукт через сервис доставки, а дома открыла банку и начала выкладывать гарнир. О находке она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Насекомое плавало среди горошин. По предварительной версии, гусеница могла попасть в продукт ещё во время сбора урожая, а затем пройти вместе с ним весь производственный цикл. Впрочем, точно установить, как она оказалась внутри банки, можно только после проверки предприятия.

Это уже не первый подобный случай с продукцией «Бондюэль». В июле покупатель из Брянска пожаловался в Роспотребнадзор после того, как обнаружил мышь в банке белой фасоли, купленной в магазине «Магнит». По данным SHOT, по обоим эпизодам производителю — ООО «Бондюэль-Кубань» — объявили предостережения.

Похожие находки уже обнаруживали и в других продуктах. В апреле в баночке детского пюре «Бабушкино лукошко» покупательница заметила насекомое, после чего специалисты допустили нарушение герметичности упаковки. О случае с необычной находкой в детском питании писал Life.ru.