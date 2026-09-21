Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 14:30

Жирную мёртвую гусеницу нашла в банке горошка «Бондюэль» жительница Омска

Жительница Омска обнаружила крупную мёртвую гусеницу в банке зелёного горошка «Бондюэль», которую собиралась подать сыну. Женщина заказала продукт через сервис доставки, а дома открыла банку и начала выкладывать гарнир. О находке она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Насекомое плавало среди горошин. По предварительной версии, гусеница могла попасть в продукт ещё во время сбора урожая, а затем пройти вместе с ним весь производственный цикл. Впрочем, точно установить, как она оказалась внутри банки, можно только после проверки предприятия.

Это уже не первый подобный случай с продукцией «Бондюэль». В июле покупатель из Брянска пожаловался в Роспотребнадзор после того, как обнаружил мышь в банке белой фасоли, купленной в магазине «Магнит». По данным SHOT, по обоим эпизодам производителю — ООО «Бондюэль-Кубань» — объявили предостережения.

«Хлопуша», швы и ржавчина: Как распознать опасные консервы на ощупь – лайфхаки от Роскачества
«Хлопуша», швы и ржавчина: Как распознать опасные консервы на ощупь – лайфхаки от Роскачества

Похожие находки уже обнаруживали и в других продуктах. В апреле в баночке детского пюре «Бабушкино лукошко» покупательница заметила насекомое, после чего специалисты допустили нарушение герметичности упаковки. О случае с необычной находкой в детском питании писал Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar