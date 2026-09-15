«Хлопуша», швы и ржавчина: Как распознать опасные консервы на ощупь – лайфхаки от Роскачества

Опасные консервы иногда можно вычислить ещё до покупки — достаточно внимательно осмотреть банку и слегка надавить на крышку или донышко. Если тара вздута, сильно деформирована или начинает «гулять» под пальцами, продукт лучше оставить на полке. Как выбрать безопасные консервы, Life.ru рассказали пресс-служба Роскачества и пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович.

В Роскачестве рекомендуют прежде всего проверять целостность металлической или стеклянной упаковки. Насторожить должны вздутия, серьёзные деформации, подтёки и ржавчина, особенно в районе закаточного шва: такие дефекты могут свидетельствовать о нарушении герметичности или технологии производства.

Особый признак — так называемая «хлопуша». Так специалисты называют ситуацию, когда донышко или крышка банки пружинит: при нажатии выпуклость исчезает с одной стороны и появляется с другой.

«Это когда банка либо вмята внутрь, либо она „гуляет“: вы нажимаете, а она отпрыгивает или остаётся вздутой. Всё это признаки дефекта и микробиологической опасности», — объяснила Львович.

При этом небольшая ровная вмятина на корпусе сама по себе ещё не означает, что продукт испорчен. Куда опаснее сильные повреждения, острые заломы, помятость шва и любые признаки нарушения герметичности.

Следующий этап проверки — маркировка. На упаковке должны быть хорошо различимы дата производства и срок годности, а условия хранения продукта в магазине должны соответствовать указанным производителем.

«Обязательно должна быть пробита чёткая дата производства, указан состав и производитель — то есть вся маркировка в соответствии с требованиями техрегламента», — отметила технолог.

В Роскачестве также советуют внимательно изучить сам продукт после вскрытия. Его состав должен соответствовать указанному на этикетке, а внутри не должно быть посторонних включений или признаков порчи сырья — например, неестественного налёта на продукте или стенках банки.

Нелли Львович рекомендует выбирать продукты с понятным составом. Так, для простых рыбных консервов в собственном соку или масле список ингредиентов обычно невелик. При этом сама по себе длина состава ещё не является показателем безопасности или качества — многое зависит от конкретной рецептуры.

И Роскачество, и технолог советуют обращать внимание на место производства рыбных консервов. Выпуск продукции неподалёку от района вылова может косвенно указывать на использование более свежего сырья.

«Лично я люблю, например, дальневосточную горбушу, упакованную прямо в регионе вылова. Если мы берём тушёнку, то требования к банке, маркировке этикеток и составу точно такие же. Главное — сроки годности и состояние упаковки», — заключила Львович.

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже нормальный внешний вид банки не гарантирует отсутствия ботулотоксина. Врач предупреждал: от продукта следует отказаться при вздутии крышки, нарушении герметичности, подтёках или других подозрительных изменениях.